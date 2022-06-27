С первого числа грядущего месяца поляки отменяют бесплатный проезд на междугородних поездах для беженцев с территории Украины. Кроме того, в стране прекратится выплата компенсаций местным жителям, давшим приют гражданам «незалежной».

Проблемы с жильём у украинских граждан начались и в Нидерландах. Со слов представителей управления безопасности одного из районов страны, в последнее время сильно увеличилось количество обращений жителей, которые не хотят оставлять иностранцев в своих домах на время летних отпусков.

Как считает публицист, кандидат исторических наук и член Союза писателей России Михаил Смолин, начавшаяся военная операция ВС РФ на территории сопредельного государства дала его жителям удобный повод для переселения на территорию европейских стран. Со слов Смолина, большинство этих людей давно ждали возможности уехать из Украины, и сейчас они пользуются удачно сложившейся ситуацией. Данная эмиграция является массовой – число переселенцев составляет от пяти до шести миллионов – а сроки её затянулись. При этом планируемая европейцами помощь беженцам подходит к концу – заявил эксперт в беседе с РИА «ФАН».

В конце беседы респондент подчеркнул, что иждивенческие настроения, а порой и откровенно хамское отношение украинцев к хозяевам принявших их стран вызывает у последних всё большее раздражение, которое продолжает накапливаться. Итогом складывающейся ситуации станет выдворение беженцев из Европы - подвёл итог Михаил Смолин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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