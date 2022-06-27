Бизнесмен Пригожин прокомментировал заморозку счетов россиян в зарубежных банках

Никколо Сольдо в статье «В бреду о России», опубликованной порталом Substack, рассказывает о том, какие варианты раздела России прорабатываются в
Комбинат «Рождественское» больше не будет оказывать услуги по организации питания в школах и детских садах. Предприятие пополнило список компаний,
Жительница Калининского района Северной столицы написала заявление на свою сиделку, обвинив её в краже нескольких миллионов со своего банковского
О возможности возвращения Тайваня военным путем заявил посол Китая во Франции Лу Шайе. В интервью изданию Livre Noir он подчеркнул, что Китай
В последнее время много разговоров о том, что РФ в ходе специальной военной операции на Украине может применить ядерное оружие. The Atlantic пишет,
Многие петербургские выпускники 2020 и 2021 года не смогли попасть на праздник «Алые паруса» несмотря на то, что им ранее обещали возможность
С первого числа грядущего месяца в регионах России произойдёт ставшее уже традиционным увеличение тарифов на оплату коммунальных услуг.
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что россиян с замороженными заграничными счетами не стоит жалеть. Его слова опубликовала пресс-служба компании
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