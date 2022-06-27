Бизнесмен Пригожин прокомментировал заморозку счетов россиян в зарубежных банках

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что россиян с замороженными заграничными счетами не стоит жалеть. Его слова опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Я многократно повторял, что ни к чему держать деньги за рубежом. Если ты живешь в России, то храни и трать деньги в России, а распихивать их по зарубежным банкам незачем», - отметил предприниматель.

Пригожин напомнил, что Россия неоднократно предлагала вернуть капиталы в страну, чтобы хранить их в российских банках под большим процентом.

«Хочешь за рубеж – бери палатку и живи в ней, а деньги аккуратной трубочкой скучивай и прячь в … носок», — заявил Пригожин.

Пригожин отметил, что сейчас идет война добра со злом. Поэтому все деньги необходимо вернуть на Родину, а сбежавших пустить в расход.

Ранее председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко назвала геноцидом решение западных государств заморозить иностранные счета россиян и белорусов. По ее словам, подобные действия несправедливы по отношению к нашим соотечественникам. Журналисты «Утро.ру» направили бизнесмену Пригожину запрос, чтобы узнать, что он думает по этому поводу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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