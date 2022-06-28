Турецкая компания Bayrak бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

Пресс-служба турецкой компании Baykar Makina объявила о том, что компания бесплатно передала в Украину три ударных беспилотника Bayraktar TB2.

«Бизнесмены и обычные люди переводили средства — малые и большие суммы — для достижения этой цели на протяжении нескольких дней. Компания Baykar не будет принимать плату за ТБ2 и бесплатно отправляет три БПЛА на украинский фронт», — говорится в публикации турецкого производителя в Twitter.

22 июня известный украинский телеведущий и волонтер Сергей Притула объявил о старте проекта «Народный Байрактар» - украинцы собирали деньги на покупку трех ударных беспилотников для ВСУ. В основном речь идет о переводах мелких сумм. Необходимая сумма собрана меньше, чем за три дня.

Ранее на Bayraktar TB2 для украинских военных собирали граждане Литвы - инициатива исходила от одного из журналистов страны. Турецкая компания также отказалась брать деньги за его беспилотник и передала бесплатно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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