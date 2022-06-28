Два американских истребителя F-35 приблизились к острову Змеиный в Черном море

Вблизи острова Змеиный совершили полеты американские истребители F-35.

Об этом пишет портал Авиа.про, отмечая, что данные о полете американской авиации рядом с украинским островом, который был захвачен российскими войсками в первые дни «военной спецоперации», есть на порталах, которые ведут мониторинг ситуации в воздушном пространстве планеты.

Судя по информации в открытых источниках, два F-35 приблизились к Змеиному примерно на 70 километров. Но учитывая то, что они выключали время от времени транспондеры, не исключено, что они приближались еще на меньшее расстояние. Эксперты отмечают, что даже 70 км достаточно для нанесения ударов ракетами класса «воздух-поверхность».

Вместе с F-35 над восточной частью воздушного пространства Румынии находились также самолет-заправщик и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Но воздушное пространство Румынии они не покидали.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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