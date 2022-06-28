Евсеев раскрыл стратегическую роль острова Змеиный для ВС России

Стратегическую роль украинского острова Змеиный для ВС РФ раскрыл военный эксперт Владимир Евсеев. Он побеседовал с корреспондентом издания «Украина.ру».

По словам Евсеева, РФ данный остров необходим для того, чтобы иметь возможность контролировать вход в устье Дуная и осуществлять поставки вооружения группировке в Приднестровье.

«Там по факту находится небольшое количество российских военнослужащих, около полутора тысяч, но они в основном занимаются охраной складов и не имеют достаточно большого количества вооружения», — пояснил Евсеев.

Он склоняется к мнению, что российским войскам все же следует пробивать наземный коридор с Приднестровьем. Сколько на это уйдет времени, эксперт не уточнил. А специальная военная операция, напомним, идет уже пятый месяц.

Евсеев стал более осторожным в высказываниях, так как некоторые его прогнозы не сбылись. Напомним, еще до начала СВО этот эксперт утверждал, что в случае вооруженного конфликта ВС РФ разгромят украинское войско очень быстро.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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