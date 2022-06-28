«Фонтанка» статьей Вышенкова тщетно попыталась уколоть Пригожина — Милонов

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«Фонтанка» статьей Вышенкова тщетно попыталась уколоть Пригожина — Милонов
Санкт-Петербург
Фото: ФАН

В петербургском интернет-сообществе активно обсуждают статью Евгения Вышенкова в издании «Фонтанка» о судьбе влиятельных людей Петербурга. Участники дискуссии посмеялись от души над неприкрытым подхалимством журналиста, который в своем материале упоминает известного бизнесмена Евгения Пригожина в одном списке с Владимиром Кумариным.

Статья, опубликованная на «Фонтанке» 28 июня, приурочена к громкому инфоповоду – судебному приговору экс-руководителю холдинга «Форум» Дмитрию Михальченко. Последнему дали 20 лет за организацию ОПГ и хищение бюджетных средств в особо крупных размерах. В связи с этим Вышенков решил вспомнить судьбы известных петербуржцев. Упомянул он также известного предпринимателя Евгения Пригожина.

Статью и её автора подвергли публичному осмеянию. В ленте своего Телеграм-канала депутат ГД РФ Виталий Милонов иронично заметил, что журналист - друг и коллега некогда уличенного в сотрудничестве с террористами ИГИЛ (ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в РФ Верховным судом) Дениса Короткова, - неумело попытался «уколоть» Евгения Пригожина этой статьей, но у него ничего не вышло. Милонов объяснил, почему.

«Бывший «милиционер» и друг «игиловца» (ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка, деятельность запрещена в РФ Верховным судом – прим. ред.) Дениса Короткова Евгений Вышенков, видимо, захотел попробовать «поставить» Евгения Пригожина на место, после его резких комментариев относительно деятельности «Фонтанки» по очернению России. «Фонтанка» же в лице Вышенкова попыталась не уколоть, а ущипнуть Пригожина. Но и этого не получилось.

Вышенков ошибается. Чем же отличается Пригожин ото всех этих людей? 

Я отвечу: тем что все они требовали прихода чиновников на свой ковёр. А Пригожин с ними не общается, не использует в своих целях и не стремиться к этому.

И от Петербурга не получает ни копейки, а наоборот: пытается инвестировать, несмотря на противодействие.

Кроме того, и Кумарин, и Цеп использовали своё «лидерство», чтобы извлекать деньги для себя лично, а Пригожин тратит собственные заработанные деньги на благо России и родного Петербурга. И это действительно так», - иронично констатировал депутат.

В Телеграмм-сообществе статья Вышенкова вызвала иронию и сарказм. Авторы ТГ-канала «Площадь Восстания» опубликовали свою трактовку реальной цели, которой пытался добиться несостоявшийся горе-журналист своей публикацией: возможно, своей «беззубой» пастью он хотел укусить петербургского бизнесмена, но по факту получилось то, что он «лизнул Пригожину руку и принес ему тапочки».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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