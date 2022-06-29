Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу

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Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу
Украина
Фото из открытых источников

Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мнение о том, что количеством бойцов ВСУ пытаются победить на Донбассе. Он упомянул заявление главы Минобороны Украины Алексея Резникова об увеличении численности бойцов до одного миллиона человек. 

В этой связи эксперт отмечает, что с российской стороны в «спецоперации» участвуют около 200 тысяч человек. Эту численность увеличили за счет добровольцев до 250 тысяч, еще 100 тысяч — силы народной милиции республик Донбасса. Онуфриенко обращает внимание на то, что им противостоит вдвое больше по численности группировка ВСУ. Эксперт также сказал, что линия обороны российских войск насчитывает одного солдата на каждые 10 м фронта.

Онуфриев делает вывод о том, что линия фронта ВС РФ заполнена военными в 15-20 раз меньше, чем того требует Устав. Недостаточное число российских военнослужащих и вооружения на каждый километр фронта играют в пользу ВСУ, подчеркивает эксперт. По его мнению, битва за Славянско-Краматорский укрепленный район станет решающей на Донбассе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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