Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»

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Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»
Санкт-Петербург
Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник

Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Одним из главных событий стал отказ Смольного по развитию бывшей промзоны «Горская» и «несолидное поведение власти великого города, которая ведет непоследовательную политику».

На полях Петербургского международного экономического форума в 2021 году Смольный подписал с «Мегалайном» соглашение о намерениях относительно дальнейшего развития территории бывшей промзоны «Горская». После чего компания за свой счет разработала проект строительства на объекте IT-кластера, гостиничных комплексов и инновационных центров. 

Корупятник подчеркнул, что по проекту «Мегалайна» была проведена работа с глубоким уровнем проработки всех деталей, чего нельзя сказать о планах по возведению яхт-клуба. Примечательно, что еще в ноябре губернатор Петербурга Александр Беглов выступал с заявлением, указав, что для окончательного решения необходимо оценить все предложения, полученные от участников. Однако подробный план строительства СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» намерен предоставить лишь к концу текущего года.

«К концу. И только исходя из него можно будет посчитать экономический эффект. То есть с ноября администрация заявляет: мы будем сравнивать всех и выберем лучших. Затем неожиданно говорит: вы нам не нравитесь, мы решили здесь разместить яхт-клуб», – заявил Корупятник.

Гендиректор «Мегалайна» также подчеркнул, что на территории «Горской» нельзя строить только туристическую зону, как сейчас планирует это сделать Смольный, поскольку ни одна обособленная территория не сможет полноценно функционировать без создания рабочих мест. Именно поэтому экономическая модель будет неустойчива и потребует дополнительных вложений из городской казны.

Ранее Корупятник указывал, что ПМЭФ-2022 продемонстрировал неспособность администрации Александра Беглова выстраивать диалог с представителями бизнеса, что наносит серьезный репутационный удар по имиджу Санкт-Петербурга. Помимо того, это может вызвать отток инвесторов в другие регионы, где они будут уверены в обещаниях правительства исполнить взятые на себя обязательства.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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