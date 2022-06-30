Леонков заявил, что у армии ВС из Украины есть всё для нанесения высокоточных ударов по ВС из РФ

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию «Shraibikus News» о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые были переданы ВСУ военным блоком НАТО.

По словам эксперта, эти РСЗО представляют для России достаточно серьезную опасность, поскольку оснащены высокоточными боеприпасами. Кроме того, эти системы могут выходить на цель по координатам, предоставляемым спутниковой группировкой. Системы РСЗО HIMARS имеют дальность ударов 70 км.

«У «Хаймарсов» есть специальный блок для связи, для передачи этих данных. – продолжает делиться информацией эксперт. - Специалисты, которые могут передавать эти данные, на территории Украины присутствуют».

Но «Хаймерсам», как утверждает Леонков, могут успешно противостоять российские ЗРК, поскольку у американских систем залп идет гораздо медленнее, вследствие чего они могут быть обнаружены и уничтожены.

Поэтому «сверхоружием», делает вывод эксперт, РСЗО HIMARS не станут.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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