Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля

С началом «спецоперации» на территории Украины любители путешествий из России столкнулись с трудностями. Дело в том, что все меньше стран готовы
Вблизи острова Змеиный совершили полеты американские истребители F-35. Об этом пишет портал Авиа.про, отмечая, что данные о полете американской
Около четырёх часов потратил на дорогу в больницу житель Ленинградской области, пострадавший в результате нападения неизвестного. ЧП произошло в
В петербургском интернет-сообществе активно обсуждают статью Евгения Вышенкова в издании «Фонтанка» о судьбе влиятельных людей Петербурга. Участники
Сегодня стало известно о том, что компания «Ниссан» решила не возобновлять производство на территории России как минимум в течение первой половины
Стратегическую роль украинского острова Змеиный для ВС РФ раскрыл военный эксперт Владимир Евсеев. Он побеседовал с корреспондентом издания
С первого числа грядущего месяца поляки отменяют бесплатный проезд на междугородних поездах для беженцев с территории Украины. Кроме того, в стране
Пресс-служба турецкой компании Baykar Makina объявила о том, что компания бесплатно передала в Украину три ударных беспилотника Bayraktar TB2.
Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Одним из
Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мнение о том, что количеством бойцов ВСУ пытаются победить на Донбассе. Он упомянул заявление главы
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