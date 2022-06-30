Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля

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Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля
Украина
Фото из открытых источников

Британский премьер Борис Джонсон считает, что Вооруженные силы Украины с помощью поставляемое западного вооружения способны  вернуться к ситуации, которая была до 24 февраля. Такое заявление политик сделал в четверг на пресс-конференции, посвященной итогам саммита НАТО в Мадриде. 

В частности, Джонсон призвал страны, входящие в альянс, сделать все необходимое, чтобы украинские военные извлекли максимальную пользу из тех вооружений, которые они получают. Британский премьер также отметил, что ВСУ действительно способны отразить  наступление России и отбросить ВС РФ на позиции, которые те занимали до 24 февраля.

Напомним, что спецоперация российских войск в Украине началась 24 февраля Такое решение было принято в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других страны осудили действия России, ввели масштабные антироссийские санкции и увеличили объемы военных поставок украинским властям.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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