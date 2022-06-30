Опубликован список трудностей, с которыми может столкнуться будущий доброволец в Донбассе

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Опубликован список трудностей, с которыми может столкнуться будущий доброволец в Донбассе
В России
Фото: Министерство обороны РФ

Многие россияне с началом российской спецоперации на Украине выразили желание помочь своим согражданам в борьбе с националистами, а также поддержать жителей Донбасса. Некоторые организовали сбор и доставку гуманитарной помощи, другие помогают восстанавливать пострадавшие в ходе боевых действий населенные пункты, а третьи намерены с оружием в руках бороться с противником. В таких случаях есть несколько вариантов участия в российской спецоперации, однако все они подразумевают ряд сложностей, с которыми непременно столкнется будущий новобранец. В Сети появился список трудностей в зависимости от того, в какой отряд вступит доброволец. 

К примеру, в «Союзе добровольцев Донбасса» серьезные проблемы с обеспечением бойцов. Участники отряда сообщили, что им самим приходилось искать патроны, тяжелое вооружение и даже покупать БТР за бутылку водки. Официально СДД не обещает жалования, однако с мест сообщают, что определенные выплаты есть. Тем не менее, по свидетельству бойцов, в любой момент можно остаться без зарплаты, если командование так захочет.  

Также есть теоретическая возможность вступить в казачье войско, представители которого с 2014 года участвуют в событиях в Донбассе. Здесь доброволец с большой долей вероятности столкнется с неорганизованностью и невысокой эффективностью подразделения. По данным казачества, в Донбассе на данный момент якобы находятся пять тысяч казаков. Однако источники с мест сообщают, что встретить можно только представителей отряда «Дон», который насчитывает не более тысячи человек. 

 

Также в социальных сетях развернута активная рекрутская кампания Чеченской Республики. Эти подразделения отлично укомплектованы и тщательно работают над своим имиджем. События с фронта постоянно транслируются в соцсети. В связи с этим создается впечатление, что от потенциального добровольца здесь скорее ждут активной работы на репутацию, а не выполнение боевых задач. 

Также есть возможность вступить в подразделение «ЧВК Вагнера», которое с 2014 года активно набирает популярность. В рядах «вагнеровцев» огромное количество отставных офицеров и ветеранов горячих точек. Бойцы выполняли сложнейшие боевые задачи в Сирии и африканских странах. Именно поэтому штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» отправляют в самые тяжелые участки фронта, как было в Попасной. В связи с этим потенциальный новобранец должен быть готов к серьезным вызовам, которые его ждут в составе этого подразделения. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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