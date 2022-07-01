В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией

По мнению издания The American Conservative, риторика Литвы, ведущей себя так, как будто она решила объявить войну Российской Федерации, не соответствует возможностям этого прибалтийского «карликового государства» - сообщает РИА «ФАН».

Анализируя откровенно провокационное поведение Литвы, авторы статьи пытаются понять, чего добивается и к чему стремится Вильнюс при том, что гораздо более крупные страны, включая Соединённые Штаты Америки, давно уже озвучили мысль об отсутствии желания за неё воевать.

По всей видимости, считают эксперты, литовские власти ошибочно расценили сигналы своих западных партнёров. Поэтому, подытоживает издание, до них необходимо донести в более понятной форме мысль о том, что при дальнейшей эскалации напряжённости между Вильнюсом и Москвой, НАТО на помощь не придёт.

Напомним, речь идёт о транзитной блокаде Калининграда, которую ранее объявила Литва. В свою очередь российские власти осудили данное решение недружественных соседей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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