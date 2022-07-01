Петербуржцы раскритиковали идею разрешить губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову баллотироваться на второй срок. Жители города посетовали,
Генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник подвел итоги Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022). Одним из
Американский институт изучения военных конфликтов ISW в новой сводке, посвященной ходу «военной спецоперации» РФ на территории Украины, указал, что
Военный эксперт Михаил Онуфриенко высказал мнение о том, что количеством бойцов ВСУ пытаются победить на Донбассе. Он упомянул заявление главы
Многие россияне с началом российской спецоперации на Украине выразили желание помочь своим согражданам в борьбе с националистами, а также поддержать
Озвученное ранее значение показателя среднего роста петербургских тарифов на «коммуналку» оказалось не точной. Вместо трёх с половиной процентов, его
Британский премьер Борис Джонсон считает, что Вооруженные силы Украины с помощью поставляемое западного вооружения способны вернуться к ситуации,
Военный эксперт Алексей Леонков рассказал изданию «Shraibikus News» о реактивных системах залпового огня HIMARS, которые были переданы ВСУ военным
По мнению издания The American Conservative, риторика Литвы, ведущей себя так, как будто она решила объявить войну Российской Федерации, не
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