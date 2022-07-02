Пригожин назвал антипатриотическим беспределом скандал на фестивале в Пушкине

Журналисты РИА «Новый День» обратились к известному петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой оценить ситуацию с отменой в Пушкине патриотической выставки о Мариуполе. Также они попросили бизнесмена прокомментировать предложение в адрес Смольного, поступившее от депутата Госдумы Сергея Миронова о повторении сорванной экспозиции в центре Петербурга, которое администрация города пока игнорирует. Пригожин убежден, что чиновники Смольного не обладают достаточным уровнем патриотизма и заняты только набиванием собственных карманов.

«Я уже многократно повторял, что петербургские чиновники во главе с губернатором – люди, не отягощённые чувством патриотизма. В городе антипатриотический беспредел. И вместо того, чтобы заботиться о городе и о государстве, чиновники, как я это себе понимаю, набивают карманы», – высказался бизнесмен.

Кроме того, Пригожин выразил благодарность замглавы администрации президента Сергею Кириенко за то, что он вспомнил добрым словом героя Донбасса с позывным Моторола в это сложное для России время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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