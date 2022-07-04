Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

Журналисты РИА «Новый День» обратились к известному петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину с просьбой оценить ситуацию с отменой в Пушкине
Минувшей ночью под Петербургом произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сейчас
Жители Северной столицы станут участниками испытаний интеллектуальной системы распознавания лиц. Нововведение начнёт работать в тестовом режиме уже
Жители Северной столицы продолжают выступать против отмены проекта строительной компании «Мегалайн» по развитию бывшей промзоны «Горская», на месте
Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО,
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