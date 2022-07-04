Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО, назвав эту точку зрения «лживой» и пророссийской, сообщает агентство Bloomberg.

«Я надеюсь, что представители МИД Китая прекратят обвинять НАТО в развязывании конфликта. Это является российской пропагандой. Я также надеюсь, что они прекратят распространение лживых утверждений об американских лабораториях биооружия, которых в действительности нет в Украине», – заявил он на форуме в университете Цинхуа, отвечая на вопрос о роли КНР в разрешении военных действий в Украине.

Как уточняет Bloomberg, на форуме находился посол России в Китае Андрей Денисов. Он поблагодарил китайские власти за «разумный и сбалансированный» подход и отметил продолжающиеся отношения Пекина с Киевом.

«Вот почему я надеюсь, что Китай сможет подать сигнал нашим соседям по Украине, чтобы они были более реалистичными в своем подходе к оценке ситуации», – сказал Денисов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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