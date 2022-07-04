«Дайте городу развиваться»: петербуржцы потребовали вернуть проект «Мегалайна» по территории «Горская»

Жители Северной столицы продолжают выступать против отмены проекта строительной компании «Мегалайн» по развитию бывшей промзоны «Горская», на месте которой петербургские чиновники, по некоторым данным, намереваются возвести элитный яхт-клуб.

В Telegram-канале BRIEF появилось видео, в котором авторы напомнили о планах «Мегалайна» построить IT-кластер. В будущем инновационный центр принес бы тысячи рабочих мест, а также налоговые поступления в городской бюджет в размере до 16 млрд рублей.

«Остановите беспредел чиновников Петербурга. Дайте городу развиваться», — написали авторы ролика.

Стоит напомнить, что Смольный в рамках ПМЭФ-2022 в одностороннем порядке расторг соглашение о реновации «Горской» в пользу «Яхт-клуба Санкт-Петербурга», лишив петербуржцев перспективного общественного пространства. По информации СМИ, реальным исполнителем нового проекта может стать одно из дочерних предприятий «Газпрома», руководит которой зять губернатора города Александра Беглова Павел Белов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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