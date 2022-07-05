От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

Минувшей ночью под Петербургом произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сейчас
Жители Северной столицы станут участниками испытаний интеллектуальной системы распознавания лиц. Нововведение начнёт работать в тестовом режиме уже
Жители Северной столицы продолжают выступать против отмены проекта строительной компании «Мегалайн» по развитию бывшей промзоны «Горская», на месте
Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО,
Трамвай маршрута №27 загорелся в юго-восточной части Северной столицы. Инцидент произошел утром 5 июля, сообщает издание « Фонтанка ». ЧП случилось
Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил
Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета
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