От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил петербургский предприниматель Евгений Пригожин в интервью изданию «Невские новости».

Он напомнил, что занимался проектом развития бывшей промзоны «Горская», куда планировалось вложить более 60 млрд рублей, а также проекта по созданию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), сумма которого составляла 176 рублей. Однако, отметил бизнесмен, в Петербурге чиновники не способствуют развитию инвестиционного климата.

«Другое дело, что в нашем городе помощь им не оказывается, а чиновники вымогают, как всем известно, у них деньги и вставляют палки в колеса», — цитируют Пригожина « Невские новости ».

При этом, по его словам, Беглов и его свита найдут, на что потратить «украденные» с проекта средства.

«После этого спертые идеи положат в красивую папку и продадут следующему, как говорил Беглов, уже за чистый нал. А уж куда его потратить, у них богатая фантазия, начиная от «Роллс-Ройсов», заканчивая покупками недвижимости в Европе», — добавил предприниматель.

Ранее стало известно, что Смольный в одностороннем порядке разорвал соглашение со строительной компанией «Мегалайн» о развитии «Горской». Теперь проектом бывшей промзоны займется «Яхт-клуб Санкт-Петербурга», который намерен возвести там элитный ЖК.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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