Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга

Трамвай маршрута №27 загорелся в юго-восточной части Северной столицы. Инцидент произошел утром 5 июля, сообщает издание «Фонтанка».

ЧП случилось на улице Дыбенко. По данным пресс-службы ГУП «Горэлектротранс», никто не пострадал. Водитель наземного транспорта вовремя вывел всех пассажиров и самостоятельно потушил возгорание при помощи огнетушителя. Причины пожара устанавливаются.

Произошедшая ситуация в очередной раз продемонстрировала ужасное состояние общественного транспорта в Петербурге. Напомним, что недавно трамвай съехал с рельс на территории Петергофского шоссе. СМИ пишут, что весь уже давно устаревший транспорт требует срочной замены для безопасного передвижения горожан по городу.

Однако чиновники Смольного предпочитают уделять внимание транспортной реформе, стартовавшей в Северной столице 1 апреля текущего года, а не заботиться о состоянии в целом транспортной системы города. В рамках нововведений были отменены коммерческие маршрутки и их места заняли новые соцавтобусы, которые неоднократно загорались во время движения.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков признал проблемы с эксплуатацией купленных автобусов производства ОАО «Минский автомобильный завод». По мнению специалистов, они не соответствуют требованиям безопасности для перевозки пассажиров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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