Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

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Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
В Мире
Фото из открытых источников

Против российского фрегата «Адмирал Горшков», который следовал из Баренцева в Северное море, была устроена провокация со стороны боевых кораблей ВМС Норвегии.

Как стало известно, группа норвежских судов, в числе которой находился корабль Fridtjof Nansen, на протяжении длительного времени без предупреждения преследовала российский фрегат, вооруженный гиперзвуковыми тактическими крылатыми ракетами «Циркон». Этот факт доказывают спутниковые снимки от 3 июля. 

Есть сведения о том, что за российским кораблем продолжает следовать норвежский Bergen. Этот факт может указывать на то, что страна НАТО не отказалась от попыток спровоцировать российский корабль на враждебные действия.

Между тем в Норвегии не скрывают тот факт, что за российским боевым кораблем установлена слежка. Известно, что пресс-секретарь Объединенного штаба, майор Элизабет Эйкеланд подтверждает, что корабли ВМС Норвегии сопровождали российский фрегат. Однако цель подобной слежки она не назвала.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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