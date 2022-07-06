Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Минувшей ночью под Петербургом произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сейчас
Жители Северной столицы станут участниками испытаний интеллектуальной системы распознавания лиц. Нововведение начнёт работать в тестовом режиме уже
Жители Северной столицы продолжают выступать против отмены проекта строительной компании «Мегалайн» по развитию бывшей промзоны «Горская», на месте
Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО,
Трамвай маршрута №27 загорелся в юго-восточной части Северной столицы. Инцидент произошел утром 5 июля, сообщает издание « Фонтанка ». ЧП случилось
Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил
Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета
Против российского фрегата «Адмирал Горшков», который следовал из Баренцева в Северное море, была устроена провокация со стороны боевых кораблей ВМС
Губернатор Петербурга Александр Беглов нарушил баланс между предпринимателями и городской властью. Об этом заявил политолог Антон Бредихин анализируя
Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь
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