Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь благодаря поставкам вооружения стран НАТО.

Наиболее важное значение в этом переломе, по мнению Арестовича, имеют американские РСЗО HIMARS: эти высокоточные системы залпового огня эффективно уничтожают вооружение противника, а ранее Россия имела преимущество, поскольку украинской армии не хватало боеприпасов.

Важной особенностью РСЗО HIMARS является то, что за счет отсутствия собственных пусковых направляющих машина может нести контейнеры с реактивными снарядами различных типов и разных калибров (от одной до шести ракет с разными характеристиками). При атаке целей на дистанциях от 30 до 270 км подобные комплексы могут представлять большую опасность. Но, как известно, поставляемые в Украину системы HIMARS лишены возможности стрелять на большие расстояния. Существование широкой номенклатуры боевых частей и сравнительно высокая точность корректируемых боеприпасов делают угрозу применения этих комплексов достаточно серьезной. Кроме того, боевая машина M142 HIMARS может использоваться не только в качестве реактивной системы залпового огня, но и как оперативно-тактический ракетный комплекс.

Арестович отметил, что в Украину таких РСЗО было поставлено пока 4. Еще 4 установки поступят от США в июле. Также Великобритания и Германия обещают поставить такое же вооружение. Но если Украина получит от США 50 РСЗО HIMARS, то они «будут работать по Уралу», заявил Арестович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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