Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

Image 16+
Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу
Украина
Фото из открытых источников

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь благодаря поставкам вооружения стран НАТО.

Наиболее важное значение в этом переломе, по мнению Арестовича, имеют американские РСЗО HIMARS: эти высокоточные системы залпового огня эффективно уничтожают вооружение противника, а ранее Россия имела преимущество, поскольку украинской армии не хватало боеприпасов.

Важной особенностью РСЗО HIMARS является то, что за счет отсутствия собственных пусковых направляющих машина может нести контейнеры с реактивными снарядами различных типов и разных калибров (от одной до шести ракет с разными характеристиками). При атаке целей на дистанциях от 30 до 270 км подобные комплексы могут представлять большую опасность. Но, как известно, поставляемые в Украину системы HIMARS лишены возможности стрелять на большие расстояния. Существование широкой номенклатуры боевых частей и сравнительно высокая точность корректируемых боеприпасов делают угрозу применения этих комплексов достаточно серьезной. Кроме того, боевая машина M142 HIMARS может использоваться не только в качестве реактивной системы залпового огня, но и как оперативно-тактический ракетный комплекс.

Арестович отметил, что в Украину таких РСЗО было поставлено пока 4. Еще 4 установки поступят от США в июле. Также Великобритания и Германия обещают поставить такое же вооружение. Но если Украина получит от США 50 РСЗО HIMARS, то они «будут работать по Уралу», заявил Арестович.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

Сегодня, 15:33

Леонков заявил, что у армии ВС из Украины есть всё для нанесения высокоточных ударов по ВС из РФ

30-06-2022, 23:33

Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля

30-06-2022, 16:53

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

30-06-2022, 11:03

Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу

29-06-2022, 12:53

Два американских истребителя F-35 приблизились к острову Змеиный в Черном море

28-06-2022, 11:08

Евсеев раскрыл стратегическую роль острова Змеиный для ВС России

28-06-2022, 11:08

The Atlantic разъяснило, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие на территории Украины

26-06-2022, 09:43

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим

24-06-2022, 14:18

MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины

23-06-2022, 12:43

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

21-06-2022, 10:53

Украина и Россия обменялись ударами по энергетических объектах

20-06-2022, 23:43

Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

20-06-2022, 23:38

МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии

18-06-2022, 12:23

Подразделения армии ВС из Украины удерживают оборону на всей линии фронта Барвенково-Славянск

16-06-2022, 19:13

На стороне Украины против РФ воюют 3000 британцев

14-06-2022, 09:38

Военный эксперт Артамонов: американские М270 MLRS опасны для России

10-06-2022, 11:08

Полковник запаса Пинчук: ВСУ могут ударить по российским войскам локально на трех направлениях

7-06-2022, 09:58

Боец «ЧВК Вагнера» разобрал истоки конфликта на Украине

5-06-2022, 10:08

ВС РФ нанесли мощные удары по Киеву ракетами Х-101

5-06-2022, 09:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер
  • 3-07-2022, 19:13

Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер

Минувшей ночью под Петербургом произошло странное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Сейчас

В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц
  • 4-07-2022, 08:23

В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц

Жители Северной столицы станут участниками испытаний интеллектуальной системы распознавания лиц. Нововведение начнёт работать в тестовом режиме уже

«Дайте городу развиваться»: петербуржцы потребовали вернуть проект «Мегалайна» по территории «Горская»
  • 4-07-2022, 16:48

«Дайте городу развиваться»: петербуржцы потребовали вернуть проект «Мегалайна» по территории «Горская»

Жители Северной столицы продолжают выступать против отмены проекта строительной компании «Мегалайн» по развитию бывшей промзоны «Горская», на месте

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду
  • 4-07-2022, 23:23

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО,

Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга
  • Вчера, 16:56

Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга

Трамвай маршрута №27 загорелся в юго-восточной части Северной столицы. Инцидент произошел утром 5 июля, сообщает издание « Фонтанка ». ЧП случилось

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга
  • Вчера, 21:18

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил

Новости партнеров
Новости партнеров
Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов
  • Вчера, 23:13

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
  • Сегодня, 13:13

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Против российского фрегата «Адмирал Горшков», который следовал из Баренцева в Северное море, была устроена провокация со стороны боевых кораблей ВМС

Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом
  • Сегодня, 14:58

Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом

Губернатор Петербурга Александр Беглов нарушил баланс между предпринимателями и городской властью. Об этом заявил политолог Антон Бредихин анализируя

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу
  • Сегодня, 15:33

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь