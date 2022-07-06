Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом

Губернатор Петербурга Александр Беглов нарушил баланс между предпринимателями и городской властью. Об этом заявил политолог Антон Бредихин анализируя новое интервью бизнесмена Евгения Пригожина.

Политолог уверен: в Петербурге наблюдается конфликт между элитами и чиновниками. Раньше во всех регионах страны эти силы пребывали в балансе. Однако при правлении Александра Беглова Петербург стал выделяться не в лучшую сторону.

«Государства, где власть плюет в лицо элите, всегда утопают в проблемах», – добавил эксперт.

По мнению Бредихина, Пригожина можно понять. Он постоянно предлагал новые проекты. Эти инициативы могли улучшить качество жизни в Санкт-Петербурге. Однако администрация Смольного часто отказывалась от его идей. Дело закончилось жестким интервью предпринимателя.

«Это говорит о том, что элите молчать надоело», – высказался эксперт о ситуации.

Бредихин отметил, что ошибка Беглова заключается как раз в нарушении баланса между элитой и властью. Среди причин эксперт называет нежелание нынешнего губернатора полагаться на федеральный центр. Градоначальник думает, что может справиться со всем самостоятельно. При этом, если возникнут проблемы, он сможет переложить их на чужие плечи.

«По сути Беглов возомнил себя неким локальным царьком своего собственного государства на берегах Невы. Лично мое мнение, что Пригожин, решившийся на такое интервью, в какой-то мере прав. Губернатор явно заигрался, я бы даже сказал - доигрался. То, что сегодня творится в Петербурге, ясно показывает, что кроме собственного эго и достатка ему ничего не интересно: ни политический курс страны, ни проблемы жителей города, которым он управляет. Главное – набить карманы, а в случае возникновения каких-либо сложностей – свалить вину на других», – сообщил политолог.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин раскритиковал губернатора Александра Беглова в своем интервью. Он отметил: многие его проекты для улучшения качества жизни в городе были забракованы Смольным. Ярким примером стала ситуация с «Горской». Администрация города подписала с компанией «Мегалайн» соглашение на реновацию промзоны. Несмотря на этот факт, уже на ПМЭФ-2022 Смольный подписал такое же соглашение с новым подрядчиком. Этот случай стал беспрецедентным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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