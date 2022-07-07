СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и Су-24 разбомбили американскую базу в Аль-Танф в САР. Военные армии ВСУ получили информацию о подготовке к налету за 36 часов до атаки, поэтому у них было время для эвакуации с базы. Американские военнослужащие, используя базу, контролировали дорогу М2 «Багдад-Дамаск» и часть территории в радиусе 55 километров. Теперь у них нет возможности там находиться, пишет СП.

В Москве, как и в Дамаске, считают, что американские военные находятся на территории Сирии незаконно. Недавно Майкл Курилла, глава Центрального командования США, посетил американскую базу Аль-Танф. Находясь на этом объекте, генерал крайне негативно отозвался о российском командовании в арабской республике и призвал военных готовиться к трудным временам, сообщает DEBKAfile.

Противостояние между Россией и США в последнее время усилилось, в том числе на территории САР. По мнению экспертов, это связано с разногласиями Москвы и Вашингтона относительно спецоперации на Украине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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