Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

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Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
Здоровье / Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего года употребление антидепрессантов жителями России выросло на шестьдесят шесть процентов. Лидером по количеству закупок стала Москва - на каждые десять тысяч жителей столичными аптеками были проданы в среднем по 1300 упаковок медикаментов. Петербуржцы по этому показателю отстали от москвичей, но ненамного: на такое же число жителей Северной столицы пришлось по 1200 пачек антидепрессантов.

Напомним, основаниями для назначения подобных препаратов являются бессонница, панические атаки и тревожные состояния. Если опираться на данные Петростата, сообщавшего, что по состоянию на первое января этого года в Петербурге проживали немногим менее пяти с половиной миллионов человек, то цифра общего употребления антидепрессантов жителями города на Неве приближается к шестистам пятидесяти тысячам упаковок за год.

Кроме обеих столиц в лидеры по востребованности медикаментов подобного плана вышли Московская, Калужская и Ростовская области. Менее всего антидепрессантов покупается в Ненецком автономном округе, Чечне и в Тыве – сообщают «Невские новости».  

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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