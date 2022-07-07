Политолог Журавлев оценил вероятность использования ядерного оружия на Украине

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Политолог Журавлев оценил вероятность использования ядерного оружия на Украине
Политика
Фото из открытых источников

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что противостояние в Украине не приведет к применению ядерного оружия. По его мнению, этот вид оружия может быть использован лишь в случае конфликта между Россией и США.

Журавлев считает, что нельзя допустить столкновения Соединенных Штатов и России, так как ядерный удар не оставит ничего живого на Земле. Политолог упомянул, что только эти две страны способны нанести удары таким видом оружия, так как у остальных государств ядерных боеголовок гораздо меньше, чем у России или США.

По словам Журавлева, триггером столкновения между ядерными державами может стать эскалация конфликта в Украине. 

Политолог считает, что сейчас происходит ослабление России через Украину. 

Украина неспособна создать ядерное оружие, но может разработать ракеты и снаряды с атомным зарядом, отмечает эксперт. Если эти боеприпасы будут задействованы, то возможна «вторая Хиросима»,  но такой сценарий политолог считает маловероятным. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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