Политолог Журавлев оценил вероятность использования ядерного оружия на Украине

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что противостояние в Украине не приведет к применению ядерного оружия. По его мнению, этот вид оружия может быть использован лишь в случае конфликта между Россией и США.

Журавлев считает, что нельзя допустить столкновения Соединенных Штатов и России, так как ядерный удар не оставит ничего живого на Земле. Политолог упомянул, что только эти две страны способны нанести удары таким видом оружия, так как у остальных государств ядерных боеголовок гораздо меньше, чем у России или США.

По словам Журавлева, триггером столкновения между ядерными державами может стать эскалация конфликта в Украине.

Политолог считает, что сейчас происходит ослабление России через Украину.

Украина неспособна создать ядерное оружие, но может разработать ракеты и снаряды с атомным зарядом, отмечает эксперт. Если эти боеприпасы будут задействованы, то возможна «вторая Хиросима», но такой сценарий политолог считает маловероятным.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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