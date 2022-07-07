Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

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Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение высказали участники пресс-конференции, прошедшей в медиагруппе «Патриот».

В 2022 во время ПМЭФ году власти Петербурга неожиданно расторгли соглашение с «Мегалайном» по развитию «Горской». Такой документ с городом компания подписала на полях ПМЭФ-2021 при личном участии губернатора Александра Беглова. Этот факт давал застройщику дополнительные гарантии того, что соглашение будет выполнено с обеих сторон. Однако власти Петербурга передумали и переподписали соглашение с СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

«Я с трудом представляют для города значение частного яхт-клуба, учитывая, что даже те яхт-клубы, которые существуют в городе, не имеют ни наполняемости, ни экономической отдачи», - считает Корупятник.

Кроме этого при строительстве яхт-клуба не обойдется без бюджетных трат, уверен директор «Мегалайна», тогда как его фирма гарантировала завершение проекта только за свой счет. Эксперт Игорь Кокорев уверен, что при рыночной реализации новый проект имеет высокие финансовые риски. А эколог  Юрий Шевчук считает, что создание торгово-развлекательной инфраструктуры в этой зоне нанесет ущерб экологии Невской губы.  

С другой стороны, Олег Избяков, экс-руководитель «Горской» в «Мегалайне», отметил непродуманность финансовой модели реализации проекта яхт-клуба, строительство которого ляжет тяжким грузом на городской бюджет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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