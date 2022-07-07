Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

Image 16+
Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской»  в современном формате Industrial Light. Компания сразу приступила к работе и предоставила проект с экономической отдачей в будущем порядка 30 млрд рублей. Причем реновация бывшей промзоны создавала в этом пригороде Санкт-Петербурга свыше 17 тысяч рабочих мест для IT-специалистов и смежных профессий. 

Как сообщает «Лайв 24»,  в марте 2022 года «Газпром» обратился в Смольный с просьбой выделить ту же самую территорию под временное размещение «Яхт-клуба Санкт-Петербурга». Госкорпорация задумала строить на месте нынешней Академии парусного спорта новый небоскреб, соответственно, яхты с яхтсменами надо передислоцировать. Странным образом в горадминистрации пошли газовому гиганту на встречу, расторгнув старое соглашение с «Мегалайном» в одностороннем порядке.  

Примечательно, что этот произвол случился даже не в результате несогласованности работы профильных комитетов Смольного, а из-за банального «кумовства». Недавно территорию яхт-клуба в Стрельне выкупил «Газпром Трансгаз СПб», в совет директоров которого входит Павел Белов, зять Александра Беглова. Эта же компания, скорее всего, будет отвечать и за реновацию «Горской». Правда, по новому проекту тут очевидно построят не только яхт-клуб, но и как предполагают СМИ, кластер жилых домов для петербургских элит «Клуб 19».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Сегодня, 14:43

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

Сегодня, 11:53

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Сегодня, 08:08

Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом

Вчера, 14:58

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

5-07-2022, 23:13

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

5-07-2022, 21:18

Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга

5-07-2022, 16:56

«Дайте городу развиваться»: петербуржцы потребовали вернуть проект «Мегалайна» по территории «Горская»

4-07-2022, 16:48

В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц

4-07-2022, 08:23

Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер

3-07-2022, 19:13

Пригожин назвал антипатриотическим беспределом скандал на фестивале в Пушкине

2-07-2022, 22:19

Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок

1-07-2022, 17:07

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

30-06-2022, 19:38

Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»

29-06-2022, 16:09

Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

28-06-2022, 22:38

«Фонтанка» статьей Вышенкова тщетно попыталась уколоть Пригожина — Милонов

28-06-2022, 21:26

Для того, чтобы обратиться к врачам за помощью, раненый мужчина четыре часа добирался из Луги в Петербург

27-06-2022, 19:43

До подорожания услуг ЖКХ осталось несколько дней. Петербургская «коммуналка» вырастет на три с половиной процента

26-06-2022, 22:58

Выпускников «карантинных» лет не пустили на «Алые паруса»

26-06-2022, 15:40

Старейший комбинат школьного питания в Петербурге обанкротился из-за «друзей Беглова»?

24-06-2022, 21:24

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга
  • 5-07-2022, 16:56

Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга

Трамвай маршрута №27 загорелся в юго-восточной части Северной столицы. Инцидент произошел утром 5 июля, сообщает издание « Фонтанка ». ЧП случилось

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга
  • 5-07-2022, 21:18

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу
  • Вчера, 15:33

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • Сегодня, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов
  • 5-07-2022, 23:13

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду
  • 4-07-2022, 23:23

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

Посол США в Китае Николас Бернс потребовал от Пекина прекратить возлагать вину за военную ситуацию в Украине на страны Запада и, в частности, НАТО,

Новости партнеров
Новости партнеров
Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом
  • Вчера, 14:58

Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом

Губернатор Петербурга Александр Беглов нарушил баланс между предпринимателями и городской властью. Об этом заявил политолог Антон Бредихин анализируя

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»
  • Вчера, 13:13

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

Против российского фрегата «Адмирал Горшков», который следовал из Баренцева в Северное море, была устроена провокация со стороны боевых кораблей ВМС

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • Сегодня, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • Сегодня, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании