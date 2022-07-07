Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате Industrial Light. Компания сразу приступила к работе и предоставила проект с экономической отдачей в будущем порядка 30 млрд рублей. Причем реновация бывшей промзоны создавала в этом пригороде Санкт-Петербурга свыше 17 тысяч рабочих мест для IT-специалистов и смежных профессий.

Как сообщает «Лайв 24», в марте 2022 года «Газпром» обратился в Смольный с просьбой выделить ту же самую территорию под временное размещение «Яхт-клуба Санкт-Петербурга». Госкорпорация задумала строить на месте нынешней Академии парусного спорта новый небоскреб, соответственно, яхты с яхтсменами надо передислоцировать. Странным образом в горадминистрации пошли газовому гиганту на встречу, расторгнув старое соглашение с «Мегалайном» в одностороннем порядке.

Примечательно, что этот произвол случился даже не в результате несогласованности работы профильных комитетов Смольного, а из-за банального «кумовства». Недавно территорию яхт-клуба в Стрельне выкупил «Газпром Трансгаз СПб», в совет директоров которого входит Павел Белов, зять Александра Беглова. Эта же компания, скорее всего, будет отвечать и за реновацию «Горской». Правда, по новому проекту тут очевидно построят не только яхт-клуб, но и как предполагают СМИ, кластер жилых домов для петербургских элит «Клуб 19».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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