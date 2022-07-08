ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают на то, что это вооружение могло быть задействовано для высадки на остров Змеиный.

О передаче такого вооружения Украине не сообщалось. Не исключено, что подводное оружие использовали иностранные наемники, которые воюют на стороне ВСУ.

Это вооружение первоначально ошибочно приняли за торпедное оружие. Но позже эксперты сделали вывод о том, что это подводный буксировщик Suex VRX, который позволяет быстро преодолевать под водой большие расстояния. Буксировщик используется войсками стран НАТО. С какой целью могло быть задействовано это оружие украинскими военными или наемниками, неизвестно. Возможно буксировщик был применен для минирования подходов к украинским портам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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