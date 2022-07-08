В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

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В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
Политика / Украина
Фото из открытых источников

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт правительства Республики Хакасия.

В сообщении указано, что военнослужащие 5-й отдельной железнодорожной бригады в составе войсковой части 01662 погибли при выполнении боевой задачи. Им был отдан приказ обеспечить переправу через реку на территории Украины для дальнейшего продвижения российских войск.

ВСУ открыли огонь по группе, обустраивавшей переправу, в результате чего погибли пятеро российских военных.

На церемонии прощания с погибшими военными присутствовал глава Хакассии. Он заявил, что погибшие военные из Хакасии защищали в «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

Напомним, 25 марта, спустя месяц боев на территории Украины, Минобороны РФ сообщило о гибели более 1,3 тыс. российских военных. В последующие месяцы «военной спецоперации» ведомство информацию о потерях не озвучивало, хотя тела погибших военных продолжают приходить во все регионы России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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