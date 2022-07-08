Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в
Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым «вымогает деньги у инвесторов», поскольку коррумпирован донельзя. Такое мнение выразил
Внештатный советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что изменения ситуации на фронте в пользу Украины удалось достичь
Со слов главного санитарного врача Северной столицы Натальи Башкетовой, местный Роспотребнадзор не видит оснований для отмены коронавирусного запрета
Губернатор Петербурга Александр Беглов нарушил баланс между предпринимателями и городской властью. Об этом заявил политолог Антон Бредихин анализируя
Против российского фрегата «Адмирал Горшков», который следовал из Баренцева в Северное море, была устроена провокация со стороны боевых кораблей ВМС
Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и
Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании
В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате
Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего
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