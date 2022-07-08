Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

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Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
Санкт-Петербург / Знаменитости
Фото из открытых источников

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в неоднозначную ситуацию, связанную со специальной операцией России по защите республик Донбасса. 

Изначально на «Газпром Арене» должен был выступить Сергей Шнуров и его коллектив «Ленинград», однако за день до матча между «Зенитом» и «Спартаком» в СМИ появилась информация, что губернатор Петербурга Александр Беглов запретил исполнителю хита «Мерси, Баку!» выступать перед зрителями.

Вместо него чиновник поставил группу «Би-2», которые своей позицией к спецоперации России на Украине вызвали общественный резонанс. По информации петербургских изданий, эта замена произошла не случайно и вызвана страхом Беглова перед обличительными песнями Шнурова, в которых музыкант не раз осуждал бездействие чиновника. 

Напомним, в апреле «Би-2» на концерте в Омске потребовали снять баннер с буквой Z. Их решение раскритиковали не только патриотично настроенная общественность, но и поклонники.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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