The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

Image 16+
The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву
В Мире
Си Цзиньпин

В статье, опубликованной в британском издании The Times, говорится о взаимоотношениях Китая с Россией и США. Автор публикации отмечает, что Пекин не хочет обострения отношений с Вашингтоном, поэтому представители КНР отказываются ехать в Москву. 

Когда Владимир Путин и Си Цзиньпин за несколько недель до начала «спецоперации» на Украине встретились в Пекине на Олимпиаде, они выступили с заявлением о дальнейшем сотрудничестве. Но боевые действия на Украине затянулись, и становится понятно, что сейчас для Си Цзиньпина политические соображения важнее дружбы с Путиным. 

В КНР признают правоту России, которая проводит «спецоперацию» на Украине, и выступают против расширения НАТО, но Пекин не торопится поучаствовать в конфликте. Недавно в США заявили, что у них нет сведений о китайских поставках военной техники в Россию. Также Поднебесная отказалась признавать независимость ДНР и ЛНР. Пекин не признает Крым российской территорией.

Си Цзиньпин с осмотрительностью подходит к отношениям с Россией, на что указывает тот факт, что китайский руководитель отклонил приглашение Путина приехать в Москву. 

Дипломатические источники сообщают, что Си Цзиньпин отказался от поездки из-за опасения, что это усилит напряженность в отношениях с западными странами. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

Сегодня, 15:03

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

6-07-2022, 13:13

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

4-07-2022, 23:23

В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией

1-07-2022, 23:18

Турецкая компания Bayrak бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

28-06-2022, 09:43

«Помощь подходит к концу»: кандидат исторических наук Михаил Смолин проанализировал дальнейшее развитие ситуации с украинскими беженцами в Европе

27-06-2022, 23:33

Правительство США рассматривает варианты раздела территории России на части

25-06-2022, 14:53

Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве

24-06-2022, 16:33

Генштаб ВСУ: Беларусь снимает бронетехнику с хранения для передачи ее ВС РФ на Донбассе

24-06-2022, 12:03

Два российских корабля, несущих 16 «Калибров», появились у побережья Румынии

19-06-2022, 18:23

Украина получит от США очередной транш военной помощи в размере одного миллиарда долларов

15-06-2022, 22:58

В Греции заявили о создании военных баз для противостояния с Россией

13-06-2022, 09:03

США могли получить доступ к элементам российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

7-06-2022, 13:23

New York Times: США прислали в Швецию авианосец, чтобы защитить ее от России

5-06-2022, 10:38

Германия поставит Украине комплексы ПВО IRIS-T

1-06-2022, 11:58

Турецкий аналитик Каракоус заявил, что Греция готовится к войне с Турцией

27-05-2022, 10:13

Глава Минобороны Израиля Ганц официально объявил о поставках вооружения на Украину

20-05-2022, 11:13

После расширения НАТО на Балтике возможен конфликт

18-05-2022, 18:08

В США не менее шести самолетов Судного дня неожиданно были подняты в воздух

12-05-2022, 11:48

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • 7-07-2022, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • 7-07-2022, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
  • 7-07-2022, 11:53

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • 7-07-2022, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
  • 7-07-2022, 14:43

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Новости партнеров
Новости партнеров
В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • Вчера, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • Вчера, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • Вчера, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают