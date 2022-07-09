The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

В статье, опубликованной в британском издании The Times, говорится о взаимоотношениях Китая с Россией и США. Автор публикации отмечает, что Пекин не хочет обострения отношений с Вашингтоном, поэтому представители КНР отказываются ехать в Москву.

Когда Владимир Путин и Си Цзиньпин за несколько недель до начала «спецоперации» на Украине встретились в Пекине на Олимпиаде, они выступили с заявлением о дальнейшем сотрудничестве. Но боевые действия на Украине затянулись, и становится понятно, что сейчас для Си Цзиньпина политические соображения важнее дружбы с Путиным.

В КНР признают правоту России, которая проводит «спецоперацию» на Украине, и выступают против расширения НАТО, но Пекин не торопится поучаствовать в конфликте. Недавно в США заявили, что у них нет сведений о китайских поставках военной техники в Россию. Также Поднебесная отказалась признавать независимость ДНР и ЛНР. Пекин не признает Крым российской территорией.

Си Цзиньпин с осмотрительностью подходит к отношениям с Россией, на что указывает тот факт, что китайский руководитель отклонил приглашение Путина приехать в Москву.

Дипломатические источники сообщают, что Си Цзиньпин отказался от поездки из-за опасения, что это усилит напряженность в отношениях с западными странами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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