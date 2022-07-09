Блинкен давит на своего китайского коллегу по поводу спецоперации РФ на Украине

В субботу госсекретарь Энтони Блинкен встретился со своим китайским коллегой, министром иностранных дел Китая Ван И, заставив его «выступить против войны России на Украине», а также протянув руку сотрудничества на фоне кампании администрации Байдена по стабилизации натянутых отношений с Пекином, пишет источник. Встреча состоялась на индонезийском курортном острове Бали и продлилась более пяти часов. Выступая после этого перед журналистами, господин Блинкен назвал неправдоподобными заявления Китая о нейтралитете в отношениях между Россией и Украиной. Он сказал, что высший руководитель Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным, что Китай поддерживал Россию в Организации Объединенных Наций».

«Отношения между Соединенными Штатами и Китаем имеют большое значение как для наших стран, так и для всего мира», — сказал г-н Энтони.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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