Блинкен давит на своего китайского коллегу по поводу спецоперации РФ на Украине

Image 16+
Блинкен давит на своего китайского коллегу по поводу спецоперации РФ на Украине
Украина
Фото из открытых источников

В субботу госсекретарь Энтони Блинкен встретился со своим китайским коллегой, министром иностранных дел Китая Ван И, заставив его «выступить против войны России на Украине», а также протянув руку сотрудничества на фоне кампании администрации Байдена по стабилизации натянутых отношений с Пекином, пишет источник. Встреча состоялась на индонезийском курортном острове Бали и продлилась более пяти часов. Выступая после этого перед журналистами, господин Блинкен назвал неправдоподобными заявления Китая о нейтралитете в отношениях между Россией и Украиной. Он сказал, что высший руководитель Китая Си Цзиньпин продолжал придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным, что Китай поддерживал Россию в Организации Объединенных Наций».

«Отношения между Соединенными Штатами и Китаем имеют большое значение как для наших стран, так и для всего мира», — сказал г-н Энтони.

 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Киев назвал «Железный купол» Израиля бесполезной затеей против российских ракет

Вчера, 23:59

Блинкен давит на своего китайского коллегу по поводу спецоперации РФ на Украине

Вчера, 17:55

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

8-07-2022, 15:43

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

8-07-2022, 12:48

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

7-07-2022, 12:38

Арестович: 50 американских РСЗО HIMARS будут работать по Уралу

6-07-2022, 15:33

Леонков заявил, что у армии ВС из Украины есть всё для нанесения высокоточных ударов по ВС из РФ

30-06-2022, 23:33

Джонсон: Украинские военные способны вернуться к ситуации по состоянию на 24 февраля

30-06-2022, 16:53

ISW: Действия армии РФ в районе Харькова говорят о наличии амбиций у России и за пределами Донбасса

30-06-2022, 11:03

Эксперт: Численность российских войск на Украине в 20 раз меньше, чем положено по Уставу

29-06-2022, 12:53

Два американских истребителя F-35 приблизились к острову Змеиный в Черном море

28-06-2022, 11:08

Евсеев раскрыл стратегическую роль острова Змеиный для ВС России

28-06-2022, 11:08

The Atlantic разъяснило, что произойдет, если Россия применит ядерное оружие на территории Украины

26-06-2022, 09:43

Подавленный неизвестным комплексом РЭБ ЗРК «Бук» в районе Алчевска ударил ракетой по своим

24-06-2022, 14:18

MI-6: Москва может ударить ракетами по газодобывающим установкам на западе Украины

23-06-2022, 12:43

MK: Украина получила от ВС из РФ сдачу за удар по объектам Черноморнефтегаза

21-06-2022, 10:53

Украина и Россия обменялись ударами по энергетических объектах

20-06-2022, 23:43

Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

20-06-2022, 23:38

МО РФ: На Украине погибли 400 поляков, 240 американцев, 160 канадцев, 100 из Румынии

18-06-2022, 12:23

Подразделения армии ВС из Украины удерживают оборону на всей линии фронта Барвенково-Славянск

16-06-2022, 19:13

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • 7-07-2022, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • 7-07-2022, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
  • 7-07-2022, 11:53

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
  • 7-07-2022, 14:43

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • 7-07-2022, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Новости партнеров
Новости партнеров
В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают