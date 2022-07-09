Генсек ООН призвал уничтожить ядерное оружие

«Уничтожьте ядерное оружие, прежде чем оно уничтожит нас», - призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Генсек поздравил государства-участники Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) с успешным завершением их первой встречи в Вене, а его заявление мгновенно попало в средства массовой информации.

«Давайте ликвидируем это оружие до того, как оно уничтожит нас», — сказал он, отметив, что ядерное оружие — это смертельное напоминание о неспособности страны решать проблемы путем диалога и взаимного сотрудничества.

«Это (ядерное) оружие предлагает ложные обещания безопасности и сдерживания, гарантируя при этом только разрушение, смерть людей, а также бесконечное балансирование на грани войны», — заявил он на конференции, завершившейся в австрийской столице.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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