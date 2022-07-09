Киев назвал «Железный купол» Израиля бесполезной затеей против российских ракет

Киев считает, что «Железный купол» Израиля не спасет Украину от росийских ракет. О бесполезности системы 9 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе пресс-конференции.

По мнению главы ведомства, Киев откажется от предложения Израиля о передаче «Железного купол» с целью защиты Украины от бомбежки. Основная причина такого решения - это неэффективность противоракетной обороны. Г-н Резников считает, что «Железный купол» хорошо защищает от ракет, сделанных «в гаражах». От баллистических и крылатных ракет России он не поможет.

Единственный выход - это развитие украинской системы ПВО и ПРО.

Напоминаем, «Железный купол» — это специальная многослойная тактическая система против ракет. Она разработана израильской компанией Rafael. Каждая из батарей защищает территорию площадью до 150 квадратных километров, уничтожая вражеские снаряды без участия человека. Ее огромный минус заключается в том, что действие в основном направлено на истребление медленных ракет, низко летающих.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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