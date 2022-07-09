Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Image 16+
Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для последующего строительства храма. Политик в своем ТГ-канале отметил, что такое решение городских властей создаст множество проблем для местных жителей, которые активно пользуются перехватывающей парковкой.

В посте Вишневский рассказал, что структуры, связанные с «Газпромом», планируют построить храм на Синопской набережной, 30. По этому адресу сейчас находится перехватывающая парковка, которую активно используют петербуржцы.

«В Центральном районе, на Синопской наб., 30, есть перехватывающая парковка - очень популярная у жителей. Теперь структуры, связанные с «Газпромом», решили восстановить там храм. А парковку городские власти решили закрыть. Храмов вокруг более чем достаточно. А парковок – нет», - отметил Вишневский.

Депутат подчеркнул, если парковку закроют, то у горожан не останется места, где можно оставить автомобили на день.

«Если парковку закроют, придется оставлять машины в зоне платной парковки (вокруг только она), по 100 рублей в час. Почувствуйте разницу. Настаиваю на сохранении парковки», - подчеркнул Вишневский.

Несмотря на возможное строительство храма Смольный придерживается политики расширения зоны платной парковки под предлогом разгрузки центра Петербурга. Жители города с этим не согласны и обращаются к закону, согласно которому каждое домохозяйство имеет право на одно бесплатное парковочное место. При этом нет гарантий, что машину действительно можно будет оставить в своем или соседнем дворе. По мнению ряда граждан, платная парковка – ограничение, которое противоречит основному закону страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Начался Курбан-байрам: на молитву возле Соборной мечети Санкт-Петербурга собрались более ста тысяч верующих

Вчера, 20:48

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Вчера, 16:34

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

8-07-2022, 16:37

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

7-07-2022, 22:27

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

7-07-2022, 14:43

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

7-07-2022, 11:53

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

7-07-2022, 08:08

Политолог Бредихин назвал Беглова «царьком» на фоне конфликта градоначальника с бизнесом

6-07-2022, 14:58

Петербургский Роспотребнадзор объяснился по поводу запретов на проведение митингов

5-07-2022, 23:13

От «Роллс-Ройсов» до недвижимости в Европе: Пригожин о чиновниках Петербурга

5-07-2022, 21:18

Трамвай с пассажирами загорелся на юго-востоке Петербурга

5-07-2022, 16:56

«Дайте городу развиваться»: петербуржцы потребовали вернуть проект «Мегалайна» по территории «Горская»

4-07-2022, 16:48

В начале июля в Санкт-Петербурге начнётся испытание системы распознавания лиц

4-07-2022, 08:23

Во Всеволожском районе Ленинградской области три человека утонули в иномарке, съехавшей в карьер

3-07-2022, 19:13

Пригожин назвал антипатриотическим беспределом скандал на фестивале в Пушкине

2-07-2022, 22:19

Петербуржцы недовольны намерением Беглова избраться на второй срок

1-07-2022, 17:07

Реальное значение роста петербургских тарифов на коммунальные услуги составит пять процентов

30-06-2022, 19:38

Гендиректор «Мегалайна» указал на необоснованный отказ Смольного по развитию «Горской»

29-06-2022, 16:09

Петербургский завод «Ниссан» возобновит работу не раньше осени

28-06-2022, 22:38

«Фонтанка» статьей Вышенкова тщетно попыталась уколоть Пригожина — Милонов

28-06-2022, 21:26

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • 7-07-2022, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника
  • 7-07-2022, 08:08

Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал около миллиона рублей с мужчины за осквернение памятника

Согласно сообщению представителей пресс-службы объединённых судов Северной столицы, Кировским районным судом было вынесено решение о взыскании

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
  • 7-07-2022, 11:53

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
  • 7-07-2022, 14:43

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • 7-07-2022, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Новости партнеров
Новости партнеров
В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают