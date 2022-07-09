Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для последующего строительства храма. Политик в своем ТГ-канале отметил, что такое решение городских властей создаст множество проблем для местных жителей, которые активно пользуются перехватывающей парковкой.

В посте Вишневский рассказал, что структуры, связанные с «Газпромом», планируют построить храм на Синопской набережной, 30. По этому адресу сейчас находится перехватывающая парковка, которую активно используют петербуржцы.

«В Центральном районе, на Синопской наб., 30, есть перехватывающая парковка - очень популярная у жителей. Теперь структуры, связанные с «Газпромом», решили восстановить там храм. А парковку городские власти решили закрыть. Храмов вокруг более чем достаточно. А парковок – нет», - отметил Вишневский.

Депутат подчеркнул, если парковку закроют, то у горожан не останется места, где можно оставить автомобили на день.

«Если парковку закроют, придется оставлять машины в зоне платной парковки (вокруг только она), по 100 рублей в час. Почувствуйте разницу. Настаиваю на сохранении парковки», - подчеркнул Вишневский.

Несмотря на возможное строительство храма Смольный придерживается политики расширения зоны платной парковки под предлогом разгрузки центра Петербурга. Жители города с этим не согласны и обращаются к закону, согласно которому каждое домохозяйство имеет право на одно бесплатное парковочное место. При этом нет гарантий, что машину действительно можно будет оставить в своем или соседнем дворе. По мнению ряда граждан, платная парковка – ограничение, которое противоречит основному закону страны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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