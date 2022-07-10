Чешский журналист Водичка: Россия раскатает Прибалтику за 15 дней, и НАТО не поможет

Чешский журналист Милан Водичка в колонке издания iDNES. cz написал что случится, если Россия решит захватить Прибалтику. Эстония, Латвия и Литва будут стерты с мировой карты, и НАТО не поможет.

По словам корреспондента, не поможет увеличение численности натовской армии. Даже если силы быстрого реагирования военно-политического альянса увеличить до 300 000 человек, при этом должным образом их вооружить, вмешаться в конфликт блок сможет только через 15 дней. За это время Россия по полной раскатает Прибалтику.

«Пятнадцати дней более чем достаточно, чтобы отреагировать на новости о том, что джихадисты откармливают верблюдов. Этого времени достаточно, чтобы начать воевать, когда растает снег. Но РФ за это время Прибалтику просто раскатает», — пишет чешский обозреватель.

Журналист уточняет, что силы НАТО были трансформированы в экспедиционные отряды. В то же время армии требуются танкисты, артиллеристы и немало вооружения. Иными словами, союзу нужна масштабная перестройка, помимо увеличения численности, чтобы он обрел необходимую боеспособность и был в состоянии защищать своих членов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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