Казаки повезут в Донбасс знамена победы, за которую не хотят сражаться

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Казаки повезут в Донбасс знамена победы, за которую не хотят сражаться
Украина
Фото из открытых источников

Члены Союза казаков — воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) из Обнинска и Малоярославца вместе с волонтерами в ходе торжественного молебна освятили копии восьми Знамен Победы.

Мероприятие прошло в обнинском храме Вера, Надежда, Любовь. Впоследствии символы будут переданы союзным войскам России, ЛНР и ДНР, которые установят их в освобождаемых городах и селах Донбасса. Кроме того, в регион доставят гуманитарную помощь, собранную жителями и общественными организациями Обнинского округа.

Сложно отрицать, что сама идея водружения столь значимых для народов России знамен хороша. Плохо лишь то, что подавляющее большинство казаков активно берутся за гуманитарные миссии и организацию мероприятий «моральной поддержки» союзников — фестивалей, парадов и концертов, усердно напоминая при этом о своем славном боевом прошлом. Но в достижении победы в Донбассе принимают участие всего несколько тысяч их воинов.

Удивительным кажется тот факт, что российские казаки воевали в Донбассе в 2014 году, тогда же они помогали военным обеспечивать безопасность во время возвращения Крыма. И часть представителей воинского сообщества, преимущественно из Донецкой и Луганской областей, вошли в состав вооруженных сил молодых республик. Российские же атаманы с того времени постоянно жаловались на «отсутствие политической воли», чтобы получить возможность пойти в бой с украинскими неонацистами. С началом спецоперации и официальным набором добровольцев им представился такой шанс, которым воспользовались, впрочем, очень немногие. Остальные, не занятые в помощи силовым структурам, участвуют в разного рода праздниках и других досуговых мероприятиях, где вспоминают о подвигах предков, на повторение которых сами не решаются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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