Пентагон обеспокоен, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

Соединенные Штаты планируют направить украинской стороне дополнительное вооружение на сумму 400 млн долларов. В первую очередь речь идет о высокоточном дальнобойном орудии. Но Пентагон не уверен в том, в чьи руки в конечном итоге оно попадет, пишет The Washington Post.

«Если не полностью, то юридически мы слепы касательно вопросов об использовании оборудования, насколько быстро тратятся боеприпасы. Также не известно, утекают они на черный рынок, оказывает ли Министерство обороны Украины кому-нибудь покровительство», — размышляет политик-республиканец Майкл Уолтц.

При этом сотрудник Пентагона и Белого дома отмечает, что после отправки американского оружия в Киев информацию они получат непосредственно от украинских коллег, на чью прозрачность и порядочность США рассчитывают.

В данном случае речь идет о реактивных системах залпового огня на колесном шасси HIMARS. Это более точное оружие, нежели то, которое на сегодняшний день есть на вооружении ВСУ. Однако оно далеко не самое точное, по сравнению с тем, что может предоставить Украине американское оборонное ведомство.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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