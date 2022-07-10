Претендент на пост премьера Великобритании сделал громкое заявление по Украине

Кандидат на должность премьера Великобритании сделал громкое заявление по Украине. Грант Шеппс заявил о необходимости увеличения военных расходов из-за сложившейся ситуации. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Политик выступает за увеличение численности личного состава ВС Британии и говорит о необходимости наращивания производства современных типов вооружения. Претендент на пост главы британского правительства из-за ситуации в Киеве указывает на необходимость дополнительного принятия на вооружение передовых истребителей и боевых кораблей.

Эксперты считают, что Великобритания после отставки Джонсона сохранит враждебность по отношению к Российской Федерации. Такую политику продолжит его преемник.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон рассказал об уходе с должности главы правительства. Покинул он и пост лидера Консервативной партии.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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