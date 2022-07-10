«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»

Image 16+
«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»
В Мире
Фото из открытых источников

Кандидаты на пост премьер-министра Британии устроят «кровавую баню» в борьбе за место после официального ухода с этой должности Бориса Джонсона. Об этом в воскресенье, 10 июля, пишет известная британская газета The Guardian.

«Псы ада спущены с цепи. Кандидаты в средствах массовой информации будут кромсать друг друга в клочья. Ожидается кровавая баня», объявил министр культуры Надин Доррис.

По информации издания, о намерении баллотироваться на пост Джонсона заявлял экс-глава Минфина Британии Риши Сунак. Также стать главой британской исполнительной власти намерены бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант.

При этом министр обороны Бен Уоллес не изъявил желания участвовать в гонке.

Не исключено, что объявит себя претендентом министр торговли Пенни Мордаунт. Заявку на пост премьер-министра Великобритании  подал ранее министр транспорта при действующем правительстве Джонсона Грант Шаппс. Он, скорее всего, и сменит политика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Военный аналитик: Лидеры ЕС хотят спрятаться в подземный бункер из-за истерии о ядерной войне

Сегодня, 17:07

Чешский журналист Водичка: Россия раскатает всю Прибалтику за 15 дней, и блок НАТО не поможет

Сегодня, 15:15

«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»

Сегодня, 14:45

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Сегодня, 14:09

Пентагон обеспокоен, в чьи руки может попасть отправленное на Украину оружие

Сегодня, 12:25

Претендент на пост премьера Великобритании сделал громкое заявление по Украине

Сегодня, 11:26

Генсек ООН призвал уничтожить ядерное оружие

Вчера, 19:00

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

Вчера, 15:03

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

7-07-2022, 18:48

Норвежские боевые суда устроили провокацию против российского фрегата «Адмирал Горшков»

6-07-2022, 13:13

Посол США в Китае Бернс потребовал Пекин прекратить транслировать российскую пропаганду

4-07-2022, 23:23

В американских СМИ прозвучало требование остановить Литву, провоцирующую Запад на войну с Россией

1-07-2022, 23:18

Турецкая компания Bayrak бесплатно передаст Украине три беспилотника Bayraktar TB2

28-06-2022, 09:43

«Помощь подходит к концу»: кандидат исторических наук Михаил Смолин проанализировал дальнейшее развитие ситуации с украинскими беженцами в Европе

27-06-2022, 23:33

Правительство США рассматривает варианты раздела территории России на части

25-06-2022, 14:53

Express: если британские наемники будут расстреляны, Лондон объявит войну Москве

24-06-2022, 16:33

Генштаб ВСУ: Беларусь снимает бронетехнику с хранения для передачи ее ВС РФ на Донбассе

24-06-2022, 12:03

Два российских корабля, несущих 16 «Калибров», появились у побережья Румынии

19-06-2022, 18:23

Украина получит от США очередной транш военной помощи в размере одного миллиарда долларов

15-06-2022, 22:58

В Греции заявили о создании военных баз для противостояния с Россией

13-06-2022, 09:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны
  • Сегодня, 11:08

Эксперт Поддубный заявил, что сценарии с дальнобойными РСЗО M142 HIMARS уже просчитаны

Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины
  • Сегодня, 14:09

СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль

Новости партнеров
Новости партнеров
ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной
  • Вчера, 23:42

Поберезкин рассказал, какие спутники США будут сбиты армией ВС из РФ над Украиной

Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву
  • Вчера, 15:03

The Times: лидер Китая Си Цзиньпин опасается ехать в Москву

В статье, опубликованной в британском издании The Times, говорится о взаимоотношениях Китая с Россией и США. Автор публикации отмечает, что Пекин не

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский
  • Вчера, 16:34

Смольный лишает петербуржцев бесплатной парковки – депутат Вишневский

Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для