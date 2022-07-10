«Псы ада спущены с цепи»: кандидаты на пост Джонсона устроят «кровавую баню»

Кандидаты на пост премьер-министра Британии устроят «кровавую баню» в борьбе за место после официального ухода с этой должности Бориса Джонсона. Об этом в воскресенье, 10 июля, пишет известная британская газета The Guardian.

«Псы ада спущены с цепи. Кандидаты в средствах массовой информации будут кромсать друг друга в клочья. Ожидается кровавая баня», объявил министр культуры Надин Доррис.

По информации издания, о намерении баллотироваться на пост Джонсона заявлял экс-глава Минфина Британии Риши Сунак. Также стать главой британской исполнительной власти намерены бывшие министры здравоохранения Саджид Джавид и Джереми Хант.

При этом министр обороны Бен Уоллес не изъявил желания участвовать в гонке.

Не исключено, что объявит себя претендентом министр торговли Пенни Мордаунт. Заявку на пост премьер-министра Великобритании подал ранее министр транспорта при действующем правительстве Джонсона Грант Шаппс. Он, скорее всего, и сменит политика.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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