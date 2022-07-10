Сивков назвал американские РСЗО HIMARS «чистым голым пиаром»

Поставка американских РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS Киеву не имеет военного значения. Оружие не способно оказать существенного влияния на ход специальной военной операции на Украине. В этом уверен военный эксперт Константин Сивков, занимающий должность заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских войск.

Известный обозреватель подтвердил свое мнеие сравнением ТТХ оружия Соедененных Штатов и аналогов разработки СССР и России. Сивков считает, что «Хаймарс» больше является «чистым голым пиаром», чем поддержкой.

Днем ранее Сивков рассказал о работе украинской разведки. Говорилось, что ВСУ отслеживают результаты ударов американских РСЗО HIMARS по данным социальных сетей. Это говорит о том, что у Киева отсутствует система разведки, позволяющая выявить результаты ударов. А это ключевая задача любой разведки, уверен эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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