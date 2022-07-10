Сивков назвал американские РСЗО HIMARS «чистым голым пиаром»

Image 16+
Сивков назвал американские РСЗО HIMARS «чистым голым пиаром»
Политика
Фото из открытых источников

Поставка американских РСЗО (реактивные системы залпового огня) HIMARS Киеву не имеет военного значения. Оружие не способно оказать существенного влияния на ход специальной военной операции на Украине. В этом уверен военный эксперт Константин Сивков, занимающий должность заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских войск.

Известный обозреватель подтвердил свое мнеие сравнением ТТХ оружия Соедененных Штатов и аналогов разработки СССР и России. Сивков считает, что «Хаймарс» больше является «чистым голым пиаром», чем поддержкой.

Днем ранее Сивков рассказал о работе украинской разведки. Говорилось, что ВСУ отслеживают результаты ударов американских РСЗО HIMARS по данным социальных сетей. Это говорит о том, что у Киева отсутствует система разведки, позволяющая выявить результаты ударов. А это ключевая задача любой разведки, уверен эксперт.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сивков назвал американские РСЗО HIMARS «чистым голым пиаром»

Сегодня, 09:51

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

8-07-2022, 15:43

Политолог Журавлев оценил вероятность использования ядерного оружия на Украине

7-07-2022, 16:53

«Помощь подходит к концу»: кандидат исторических наук Михаил Смолин проанализировал дальнейшее развитие ситуации с украинскими беженцами в Европе

27-06-2022, 23:33

В Китае подтвердили, что готовы забирать остров Тайвань военным путем

25-06-2022, 15:38

Более 70% немцев считают, что отношения с РФ навсегда испорчены из-за СВО

23-06-2022, 09:58

Раскрыты обстоятельства удара армии ВСУ по буровым установкам «Черноморнефтегаза»

20-06-2022, 23:38

Военный эксперт Кнутов назвал цели для российских ракет в странах НАТО

8-06-2022, 11:33

Боррель: конфликт в Украине доказал ЕС, что мягкой силы недостаточно

31-05-2022, 11:13

Хазин: распад НАТО и вступление Турции в ОДКБ — из абстракции сказок

30-05-2022, 11:18

Newsweek: Западные страны начали менять свою позицию по Украине

28-05-2022, 09:58

Байден обвинил президента РФ Путина в желании стереть с лица земли идентичность Украины

28-05-2022, 07:38

Джонсон предложил Зеленскому создать военный альянс против России

27-05-2022, 09:03

Обозреватель «МК» считает, что на Украине назревает переворот

25-05-2022, 13:58

Киссинджер заявил о необходимости отдать территории Украины России

24-05-2022, 16:48

Петербург примет участие в восстановлении Мариуполя

24-05-2022, 14:43

Президент США Джо Байден сделал Китаю и России последнее официальное предупреждение по ООН

24-05-2022, 10:28

Политолог Матвейчев объяснил, почему Турция может не допустить в НАТО Швецию и Финляндию

21-05-2022, 09:28

У Зеленского заявили, что любые уступки России будут означать отложенную войну

19-05-2022, 07:38

Миронов считает, что Россия на Херсонской области не остановится

18-05-2022, 05:18

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря
  • 7-07-2022, 12:38

Крылатая ракета ликвидировала неизвестный корабль в западной части акватории Черного моря

В Черном море крылатая ракета ударила по кораблю недалеко от Одесской области. Источники сообщают, что корабль атаковали, когда он пребывал в

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга
  • 7-07-2022, 11:53

Скандалом вокруг промзоны «Горской» Смольный фактически «заморозил» инвестиционный климат Петербурга

В рамках ПМЭФ-2021 Смольный подписал соглашение о намерениях с петербургским «Мегалайном» о благоустройстве участка «Горской» в современном формате

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты
  • 7-07-2022, 14:43

Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров российских регионов, жители которых часто принимают антидепрессанты

Согласно результатам исследования, проведённого аналитиками национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», за первые шесть месяцев текущего

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 
  • 7-07-2022, 22:27

Эксперты: Яхт-клуб в «Горской» будет обременением для городского бюджета 

Экспертное сообщество Петербурга сошлось во мнении, что проект яхт-клуба в «Горской» окажется экономически невыгодным для города. Такое мнение

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию
  • 7-07-2022, 12:43

СП: Су-35 ликвидировали американскую базу Аль-Танф в Сирии, дав американцам 36 часов на эвакуацию

Израильский сайт DEBKAfile, занимающийся военной разведкой, за которым, судя по всему, стоят МОССАД и ЦРУ, сообщил, что российские штурмовики Су-35 и

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы
  • 8-07-2022, 15:43

В Хакасии власти сообщили о гибели пяти военных под обстрелом ВСУ при наведении переправы

Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт

Новости партнеров
Новости партнеров
Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге
  • 8-07-2022, 16:37

Раскритиковавшие спецоперацию России «Би-2» выступят на финале Суперкубка в Петербурге

Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный
  • 8-07-2022, 12:48

ВСУ впервые использовали подводное вооружение НАТО вблизи острова Змеиный

Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана
  • 7-07-2022, 18:48

Политолог Джаралла: в случае конфискации замороженных российских активов, Евросоюзу придётся возвращать деньги из своего кармана

По мнению крымского политолога Владимира Джараллы, рано или поздно украинский конфликт закончится и Евросоюзу придётся налаживать взаимоотношения с

Политолог Журавлев оценил вероятность использования ядерного оружия на Украине
  • 7-07-2022, 16:53

Политолог Журавлев оценил вероятность использования ядерного оружия на Украине

Политолог Дмитрий Журавлев считает, что противостояние в Украине не приведет к применению ядерного оружия. По его мнению, этот вид оружия может быть