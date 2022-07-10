СП: британская разведка назвала трассу Е40 ближайшей целью российской армии на территории Украины

Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль трассу Донецк-Харьков. Об этом сегодня пишут СМИ.

Министерством обороны Великой Британии была опубликована очередная сводка о ходе военных действий на Украине. В ней была названа ближайшая цель российской армии на Донбассе - важнейший транспортны узел. ВС РФ попытаюся установить полный контроль над трассой Е40 Донецк-Харьков.

Британцы также отмечают, что за последнее время россияне добились «небольших территориальных успехов в районе Попасной», и теперь всячески пытаются установить огневой контроль над трассой Е40.

В отчете британской разведки говорится о том, что «контроль над трассой, связывающей Донецк с Харьковом, станет ближайшей целью для армии России, так как она пытается продвинуться через Донецкую область».

Также несколько дней назад Минобороны Великобритании в своей очередной сводке о ходе спецоперации заявило о том, что РФ удалось добиться «весьма эффективной» координации между группировками войск на Донбассе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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