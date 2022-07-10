Телеграм-канал «Незыгарь» рассказал, что Украину ждет апокалипсис

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Телеграм-канал «Незыгарь» рассказал, что Украину ждет апокалипсис
Украина
Фото из открытых источников

Информационное телеграм-издание «Незыгарь», которое имеет более 400 тысяч подписчиков, рисует Украине настоящий апокалипсис.

Эксперты канала считают, что скоро СВО изменит ход событий. Президент России Владимир Путин дал понять, что «мы ещё не начинали».

При этом «Незыгарь» расписывает страшную картину, утверждая, что «мирная концепция спецоперации сменится на новую — умеренно-агрессивную». Аналитик из «Незыгарь» считает, что как только РФ признает США страной спонсором терроризма, даже «умеренно-агрессивная» стадия, возможно, даже перейдёт в объявление войны Украине. Это приведет к тяжелым последствиям.

По мнению автор статьи телеграм-канала, за три дня будут уничтожены крупные украинские города, ликвидирован мост через Днепр, разрушены железные дороги, заблокированы трассы.

Хотим отметить, что анонимный канал «Незыгарь» не является официальным каналом, поэтому в правдивости вышеуказанных слов можно усомниться. К тому же, подобные высказывания нигде больше не публикуются.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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