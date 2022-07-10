Военный аналитик: Лидеры ЕС хотят спрятаться в подземный бункер из-за истерии о ядерной войне

Лидеры Евросоюза хотят уйти под землю, в подземный бункер, из-за истерии о ядерной войне, испугавшись событий на Украине.

По информации издания Euobserver, в Брюсселе даже выделили 8 миллионов евро на постройку нового бункера, в который не сможет проникнуть электромагнитное излучение. Рассчитано убежище примерно на 100 человек (на 30 лидеров ЕС и их приближенных). В бункере не будет интернета, его место займет локальная связь.

Как сообщается, скрываться европейские политики собираются от русских шпионов, которые присутствуют в Европе.

Военный аналитик Алексей Леонков прокоментировал данную информацию. По мнению военкора, бункеры ничем не помогут, поэтому в ЕС начинается высокая степень истерии. Европейские лидеры, особенно те, кто в последнее время активно спонсировали Украину, поставляя тяжелое вооружение, боятся российского гиперзвукового оружия и ядерной войны, о которой в странах Европы активно говорят последние три недели.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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