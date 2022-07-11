Первая батарея системы NASAMS для Украины доставлена из Норвегии в Польшу

Запад не стал оттягивать с поставками обещанной Украине системы ПВО с элементами ПРО. СМИ сообщают о том, что первая батарея системы NASAMS уже доставлена из Норвегии на территорию Польши.

По данным, на которые ссылается ресурс Авиа.про, ее мог перебросить украинский военный транспортник Ан-124. Мониторинговые сервисы показали, что самолетом был осуществлен перелет из норвежской военной базы Evenes в польский Жешув.

Развивая свою мысль далее, авторы заметки выдали предположение, согласно которому Украина уже минувшей ночью могла осуществить переброску на свою территорию два из трех огневых взводов системы NASAMS. Каждый из них состоит из четырех пусковых установок, одной машины управления и РЛС.

Кроме Норвегии, системы NASAMS Украине поставят также Соединенные Штаты.

Некоторые российские эксперты уже успели заявить, что данные комплексы окажутся малоэффективными. В то же время другие специалисты настаивают на том, что сбить все выпущенные в огромном количестве ракеты не в состоянии ни одна из существующих систем ПВО. Но даже если эффективность NASAMS будет на уровне 50%, Украина существенно повысит защиту собственного воздушного пространства.

К слову, NASAMS - система, которая защищает Белый дом.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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