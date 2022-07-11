Запад хочет расчленить Россию: Опубликована карта раздробленной на 17 частей страны

Запад не намерен довольствоваться только военной победой Украины в ходе боевых действий. Его конечная цель - расчленение России, ибо в нынешнем ее виде он видит угрозу безопасности для мира. Это, собственно, уже и не скрывается.

На официальном сайте Комиссии правительства США по безопасности и сотрудничеству в Европе появилось сообщение о брифинге по деколонизации РФ.

«Варварская война России с Украиной, а до этого - с Сирией, Ливией, Грузией и Чечней, продемонстрировала всему миру злобный имперский характер РФ. Ее агрессия служит поводом для давно назревшего разговора о внутренней империи России, учитывая господство Москвы над многими коренными нерусскими народами и жестокость, с которой Кремль подавляет их национальное самовыражение и самоопределение», - цитирует сообщение комиссии «Комсомольская правда» .

Далее в тексте говорится о том, что РФ не может существовать в своем нынешнем виде, поскольку всегда будет являться угрозой для всей западной цивилизации. Предлагается «разрезать» страну на целых 17 государств. На карте, которую переопубликовала, но с оформлением на русском «Комсомолка», можно увидеть «Республику Сибирь», «Уральскую республику», Алтай, Бурятию, Туву...

«Российской республике» в США на карте отвели только центральную часть современной России.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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