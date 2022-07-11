Avia.pro: У побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

Группа «Ленинград» и ее лидер Сергей Шнуров выпустили новую композицию. В тексте музыкант высмеял нынешнего губернатора Санкт-Петербурга Александра
Военный корреспондент Евгений Поддубный выразил свое мнение касательно опасности применения тактических ракет семейства ATACMS для американских
Британская разведка назвала ближайшую цель армии РФ на Украине. Как полагают в Великобритании, российские военные попытаются взять под контроль
Музыкальная группа «Би-2» выступит перед футбольными фанатами на концерте в честь финала Суперкубка России. При этом ранее артисты попали в
Сразу пятеро военных из Хакасии погибли на территории Украины, попав под обстрел во время наведения переправы. Об этом сообщает официальный сайт
Алексей Подберезкин, являющийся директором Центра военно-политических исследований МГИМО, заявил, что тезис о том, что после уничтожения ВС России
Чешский журналист Милан Водичка в колонке издания iDNES.cz написал что случится, если Россия решит захватить Прибалтику. Эстония, Латвия и Литва
Депутат ЗакСа Борис Вишневский обратил внимание на инициативу Смольного о закрытии перехватывающей парковки в центральной части Петербурга для
Украинские военные впервые применили подводное вооружение НАТО в Черном море. В Сети появились сделанные более суток назад снимки, которые указывают
Мусульмане начали отмечать Курбан-байрам - главный праздник исламского календаря. В Северной столице около ста двадцати тысяч человек традиционно
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