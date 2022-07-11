Avia.pro: У побережья США разорвалась неизвестная гиперзвуковая ракета

У американского побережья (на базе космических войск США Ванденберг) разорвалась гиперзвуковая ракета неустановленного типа. Произошел взрыв на высоте в несколько километров с последующим возгоранием на космодроме, пишет издание Avia.pro.

По заверению корреспондента, речь может идти об испытании Америкой нового гиперзвукового оружия, которое разорвалось на 11 секунде полета из-за технических неисправностей. Инцидент произошел вечером 6 июля 2022 года, но в СМИ об этом сообщили только сегодня.

Можно предположить, что американские военные проводили испытания новой современной гиперзвуковой ракеты. Запуск ракеты, которая именуется в документах как Minotaur II, проводился с целью проверки носителя и использованых технологий. В реальных условиях полета летательный апарат должен был поразить цель в акватории Гавайских островов. Но практически сразу после запуска межконинентальный баллистический боеприпас взорвался.

В Пентагоне никак данную информацию не комментируют. Не исключено, что речь идет о ракете (МБР) Mk-21A.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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