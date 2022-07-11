Бегловский Петербург стал лидером по скандалам, связанным с поддержкой СВО

Выступление группы «Би-2» на матче Суперкубка 9 июля, спровоцировавшее скандал с освистыванием музыкантов и обвинением со стороны горожан в предательстве городских чиновников, стало еще одним подтверждением того, какая пропасть образовалась между властями города и его гражданами с началом СВО, считают авторы Telegram-канала «Сканер».

Петербург стал лидером по конфликтным ситуациям в плане отношения к спецоперации, тогда как в других российских регионах проблема так остро не стоит. По мнению авторов ТГ-канала, это стало следствием выбранной Александром Бегловым управленческой модели, неприятие которой «проецируется и на уровень поддержки федеральных властей».

«Еще в самом начале СВО петербургские чиновники замалчивали свою позицию по поводу происходящих событий, отделываясь общими словами и сухими тезисами о «сложных временах». Беглов вообще понял необходимость личных заявлений как главы региона спустя 2-3 недели. Петербуржцы еще тогда отметили нерешительность региональных властей и заподозрили в отсутствии поддержки местной властью транслируемого федералами патриотического настроя, т.е. почувствовали, что их «кинули», - пишет «Сканер».

Эпизод с выставкой о героях Донбасса «Мариуполь – битва за русский мир», когда чиновница Пушкинского района и ее подчиненные в буквальном смысле сорвали мероприятие в рамках фестиваля «День русской славы», обвинив организаторов в пропаганде милитаризма из-за присутствия Z- символики, стал продолжением этой нерешительной политики. По слухам, Беглов распорядился минимизировать упоминание СВО в городе, чтобы «не провоцировать население».

После этого нечего удивляться, что приглашенная на финал Суперкубка России группа «Би-2», известная широкой публике негативным отношением к СВО, была освистана зрителями, но администрация города оказалась довольна – по крайней мере, никаких комментариев и объяснений присутствию «Би-2» на стадионе в важнейший для команды «Зенит» день из Смольного не последовало.

«Данные примеры самые яркие – вышедшие на федеральный уровень, однако не единственные «ляпы», допущенные администрацией. Ряд городских решений был настолько неординарным, что трактовался двояко даже со стороны просмольненских ресурсов. Куда дальше приведет нейтрально-антивоенная позиция городского правительства – покажет только время», – заключил «Сканер».

До матча Суперкубка предполагали, что хэдлайнером музыкальной части зрелища будут петербургский музыкант Сергей Шнуров и группировка «Ленинград» - творчество коллектива любимо фанатами «Зенита», а Шнуров неоднократно появлялся на матчах в фанатском секторе. За три дня до матча стало известно, что концерта «Ленинграда» на стадионе не будет – по слухам, выступление группировки потребовал отменить сам губернатор Петербурга Александр Беглов, который, по информации СМИ и источников, находится в конфликте со Шнуровым с начала года из-за цикла весьма издевательских песен последнего о петербургском градоначальнике. На следующий день после матча, где должен был, но не спел Шнуров, в Сети появилось очередное творение музыканта, в котором тот назвал губернатора «жалким временщиком» и предрек петербуржцам скорое прощание с Бегловым.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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