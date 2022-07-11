Филипп Киркоров признался, что «дал в морду» Юрию Шевчуку

Филипп Киркоров поведал о драке с лидером группы «ДДТ» Юрием Шевчуком. Об этом певец рассказал в рамках YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Поп-король признался, что на одном из совместных мероприятий Шевчук обвинил Филиппа в том, что тот использует фонограмму, тем самым обманывая зрителей. Киркоров был неверояно возмущен подобными заявлениями, и решил по-мужски поговорить с обидчиком. В ответ на оскорбление он «дал в морду» Юрию. Киркоров заметил, что удар был достаточно сильным, поэтому Шевчук отлетел к барной стойке. После конфликта в баре коллеги никогда не встречались.

«Я ему пинок дал и он отлетел в барную стойку. На этом мое общение с Шевчуком на всю жизнь закончилось», - вспоминает народный артист.

Стоит отметить, что драка произошла еще двадцать лет назад в ресторане Санкт-Петербурга. Тогда Юрий Шевчук инициировал законопроект «О фонограмме», который продвигали несколько думских депутатов. Предполагалось, что артисты, работающие под «фанеру», обязаны сообщить об этом слушателям, однако законопроект так и не прошел.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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