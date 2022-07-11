Гордон набросился на Королеву из-за событий на Украине

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в очередной раз набросился на певицу Наташу Королеву с оскорблениями. В своем Instagram он возмутился, почему исполнительница не комментирует события на Украине.

На опубликованном видео Наташа Королева просто танцует, не затрагивая тему Украины. Дмитрия возмутило то, что артистка занимается своими делами и молчит о конфликте.

Ранее телеведущий неоднократно писал оскорбительные комментарии в адрес Королевой, унижая за внешные данные и призывая «поддержать Украину».

Напомним, что Следственным комитетом РФ было возбуждено против Гордона уголовное дело по 3-м статьям. Позже журналиста включили в список Федеральной службы по финансовому мониторингу России. В данном списке связанные с терроризмом и экстремизмом лица.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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