Леонид Агутин на концерте заявил, что он категорически против спецоперации на Украине

Леонид Агутин на концерте заявил о том, что он категорически против спецоперации на Украине. Об этом поведал критик Александр Фадеев в эксклюзивном интервью.

Не секрет, что еще в первые дни начала специальной военной операции Агутин осудил действия РФ на территории соседнего государства. Этим он вызвал гнев аудитории и попал в список знаменитостей, которые не поддержали свою страну. Как отмечает Фадеев, гражданская позиция певца стала причиной отмены запланированных концертов в марте и апреле.

А недавно на одном из концертов автор песен со сцены заявил, что его позиция не поменялась, и он категорически осуждает спецоперацию России на Украине. 53-летний артист призвал остановить этот ужас, из-за которого гибнут люди.

Фадеев акцентирует внимание на том, что Агутин весьма аккуратен в своих выражениях. Связано это с тем, судя по всему, что Леониду и его звездной супруге прибыль приносит работа в России, хотя семейство проводит много времен в США, где живет их дочь.

На днях российские сайты писали о том, что концерт Агутина в Миассе обернулся скандалом. Один из жителей вздумал забраться на сцену, когда выступал артист. Композитор, заметив парня, грубо оттолкнул его.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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