Обманщик: Стали известны настоящая фамилия Александра Серова и его возраст

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Обманщик: Стали известны настоящая фамилия Александра Серова и его возраст
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Фото из открытых источников

СМИ обвинили певца Александра Серова в обмане. Оказывается, на протяжении всего времени испольнитель выступал под псевдонимом и скрывал свой реальный возраст.

По данным источника, фамилия Серов — ненастоящая. В реальности фамилия у музыканта - Сяров (с ударением на первый слог). Выяснилось, что в молодости поэт отказался от настоящей фамилии отца. Он решил, что вариант, который сейчас знают его поклонники, более звучный.

Дату рождения Серов также решил изменить. Он сделал себя младше на три года с целью пройти возрастной ценз на одном из песенных конкурсов.

Также добавим, что после развода 71-летний артист жил в загородном доме вместе с 29-летней дочерью Мишель и ее семьей. Но на днях Александр Николаевич попросил наследницу вместе с детьми как можно быстрее съехать. Серов обосновал это тем, что «ему нужно побыть одному, восстановиться и набраться сил».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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